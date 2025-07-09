Дорогу возле парка «Янги Узбекистон» снова закроют — на этот раз на месяц

Причина перекрытия — продолжающееся строительство подземного тоннеля, а также сопутствующие ремонтно-строительные работы. Как отмечается в сообщении, с 7:00 утра 9 июля до 9 августа будет полностью прекращено движение автотранспорта по участку улицы Янги Узбекистон возле парка, при движении со стороны Ташкентской области. То есть перекрыта будет только одна часть трассы.