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Дорогу возле парка «Янги Узбекистон» снова закроют — на этот раз на месяц

Vaib.uz (Узбекистан. 8 июля). Жителей и гостей столицы вновь ждут транспортные неудобства: дорогу возле парка «Янги Узбекистон» временно перекроют на целый месяц. Об этом сообщили в хокимияте Мирзо-Улугбекского района.

Источник: хокимият Мирзо-Улугбекского района

Причина перекрытия — продолжающееся строительство подземного тоннеля, а также сопутствующие ремонтно-строительные работы. Как отмечается в сообщении, с 7:00 утра 9 июля до 9 августа будет полностью прекращено движение автотранспорта по участку улицы Янги Узбекистон возле парка, при движении со стороны Ташкентской области. То есть перекрыта будет только одна часть трассы.

На этот период для автомобилистов будет организован объезд по улице «Миллий бог», через дорогу, проходящую вокруг территории парка «Янги Узбекистон».

Власти просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты.