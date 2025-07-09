Ксения Собчак сравнила Надежду Кадышеву с полиэтиленовой матрешкой

Также ведущая сравнила Кадышеву с анимированной открыткой из мессенджера WhatsApp. Собчак напомнила, что первые признаки повышенного внимания к певице возникли около года назад — после ее выступления на фестивале VK Fest. Однако тогда ажиотаж быстро сошел на нет из-за меньшего числа публики и большего количества других исполнителей.