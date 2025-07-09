Эксперт Тихомиров предупредил о ядовитых грибах в Подмосковье

«Этот гриб легко спутать с опятами, особенно летними. Обычно у галерины одноцветная шляпка, а у опят она будто окрашена кругами разных оттенков, светлее или темнее. Галерины растут по две-три рядом, а опята — крупными скоплениями. Иногда в хвойном лесу галерина может оказаться рядом с опятами, поэтому в подобных лесах лучше отказаться от сбора этих грибов», — сказал эксперт.