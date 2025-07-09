Эксперт Тихомиров предупредил о ядовитых грибах в Подмосковье

В лесах Подмосковья можно встретить два вида ядовитых грибов, рассказал aif.ru ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.
«На самом деле, у нас опасных грибов не так много. Прежде всего это бледная поганка. Она достаточно редко встречается в Подмосковье, чаще о них сообщают из Липецкой и Воронежской областей. Бледная поганка отличается нежно-салатовым оттенком, хотя бывают и белые формы», — отметил он.
По словам эксперта, у бледных поганок и других видов мухоморовых есть характерное утолщение внизу ножки, которого у съедобных грибов не бывает.
«Поэтому я грибы вырываю, а не срезаю, чтобы проще определить было», — объяснил Тихомиров.
Второй смертельно опасный гриб, который можно встретить в Подмосковье, это галерина окаймленная.
«Этот гриб легко спутать с опятами, особенно летними. Обычно у галерины одноцветная шляпка, а у опят она будто окрашена кругами разных оттенков, светлее или темнее. Галерины растут по две-три рядом, а опята — крупными скоплениями. Иногда в хвойном лесу галерина может оказаться рядом с опятами, поэтому в подобных лесах лучше отказаться от сбора этих грибов», — сказал эксперт.
Тихомиров подчеркнул, что галерина окаймленная и бледная поганка содержат сходные яды, противоядия от которых нет.
«Что самое опасное, их действие видно не сразу. Симптомы проявляются через сутки, а то и двое, когда уже человека не спасти», — подчеркнул он.
Ранее миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, какие виды белых грибов можно встретить в подмосковных лесах.