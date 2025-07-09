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Гагин: освобождение Поддубного в ДНР поможет в продвижении к Днепру

Село Поддубное освободили в минувшие выходные.

Источник: Аргументы и факты

Село Поддубное в ДНР, освобожденное российскими военными, является пунктом на пути к продвижению в Днепропетровскую область. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Об освобождении села Поддубное Минобороны РФ сообщило в минувшее воскресенье. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, но был выдавлен из населенного пункта. После зачистки российские бойцы развернули флаги РФ.

«Мы каждую неделю освобождаем по несколько населенных пунктов разной ;значимости. Поддубное — это один из населенных пунктов, который просто был на пути дальше к освобождению, в том числе Днепропетровской области», — сказал Гагин.

Он добавил, что взятие населенного пункта, расположенного вдоль дорог, позволяет контролировать логистику в другом селе, находящемся в зоне досягаемости нашей артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили несколько десятков командиров ВСУ в Поддубном.