Нью-Мексико охватило мощное наводнение, есть жертвы

В результате сильных наводнений в штате Техас погибли не менее 104 человек. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает NBC News. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр, где погибли 84 человека, среди них — 56 взрослых и 28 детей.