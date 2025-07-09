Нью-Мексико охватило мощное наводнение, есть жертвы

Мощное наводнение обрушилось на штат Нью-Мексико в США, снося жилые дома и приводя к человеческим жертвам. Спасатели предупреждают о стремительном росте уровня воды. Об этом стало известно в среду, 9 июля.
По сообщениям СМИ, в результате наводнения погибли мужчина и двое детей. Власти объявили чрезвычайную ситуацию. Жители Руидозо делятся кадрами, на которых видно, как поток воды уносит дома, передает Telegram-канал Shot.
В результате сильных наводнений в штате Техас погибли не менее 104 человек. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает NBC News. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр, где погибли 84 человека, среди них — 56 взрослых и 28 детей.
Ранее американские СМИ сообщили, что риск наводнений сохраняется более чем для 500 тысяч жителей региона. Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что регион задействует все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, для ликвидации последствий стихийного бедствия. В зону катастрофы также прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.