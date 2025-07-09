ВСУ гонят в «котел»: эксперты сказали, когда бойцы РФ освободят всю ДНР

Российские военные приближаются к освобождению всей территории ДНР, бойцы ВС РФ могут взять республику под контроль после взятия Константиновки, пишут западные СМИ.
Армия России создала для ВСУ тяжелейшие условия в районе города, противник попал в «огневой мешок» шириной в 10 км. После освобождения Константиновки почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне действия российских БПЛА.
Чем важна Константиновка для ВСУ.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru, что Константиновка имеет ключевое значение в обороне противника.
«Это ключевое логистическое звено в ротации непосредственно обороняющихся частей ВСУ, подвозке боеприпасов. Это стратегическое укрепление, в которое ВСУ вложили огромное количество сил и средств, надежды на то, что оно будет неприступным», — подчеркнул Липовой.
Военно-политический эксперт Ян Гагин добавил в разговоре с aif.ru, что любой укрепрайон, в том числе Константиновка, который приходится брать силой, приводит к большим потерям ВСУ в личном составе и техники.
Для ВСУ готовят котел.
По словам Липового, ВСУ сбегут из Константиновки, как только поймут, что попали в котел.
«ВСУ, видя, что образуется котел, не будут сопротивляться до конца, они покинут этот город, оставив нашим подразделениям. Это и добиваются наши штурмовые части — взять этот ключевой пункт малыми затратами и потерями», — отметил он.
Сейчас под огневым контролем российской артиллерии и РСЗО находится дорога Константиновка — Дружковка, это последняя магистраль, по которой противнику доставляют боеприпасы и продовольствие. Почти полное прекращение доставки вооружений и топлива доставит для ВСУ немало проблем в удержании города.
Какие города нужно взять для полного освобождения ДНР.
Говорить о полном освобождении ДНР после взятия Константиновки ошибочно, указал Гагин.
«У нас ведь еще есть Краматорск, Славянск, два крупных города», — добавил он.
Каждый новый взятый населенный пункт приближает российскую армию к победе и наносит серьезный ущерб противнику, резюмировал Гагин.
Липовой ранее отмечал, что ВСУ стали активнее отступать на луганском и донецком направлениях.