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ВСУ гонят в «котел»: эксперты сказали, когда бойцы РФ освободят всю ДНР

Западные СМИ предрекли скорое полное освобождение республики.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные приближаются к освобождению всей территории ДНР, бойцы ВС РФ могут взять республику под контроль после взятия Константиновки, пишут западные СМИ.

Армия России создала для ВСУ тяжелейшие условия в районе города, противник попал в «огневой мешок» шириной в 10 км. После освобождения Константиновки почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне действия российских БПЛА.

Чем важна Константиновка для ВСУ.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru, что Константиновка имеет ключевое значение в обороне противника.

«Это ключевое логистическое звено в ротации непосредственно обороняющихся частей ВСУ, подвозке боеприпасов. Это стратегическое укрепление, в которое ВСУ вложили огромное количество сил и средств, надежды на то, что оно будет неприступным», — подчеркнул Липовой.

Военно-политический эксперт Ян Гагин добавил в разговоре с aif.ru, что любой укрепрайон, в том числе Константиновка, который приходится брать силой, приводит к большим потерям ВСУ в личном составе и техники.

Для ВСУ готовят котел.

По словам Липового, ВСУ сбегут из Константиновки, как только поймут, что попали в котел.

«ВСУ, видя, что образуется котел, не будут сопротивляться до конца, они покинут этот город, оставив нашим подразделениям. Это и добиваются наши штурмовые части — взять этот ключевой пункт малыми затратами и потерями», — отметил он.

Сейчас под огневым контролем российской артиллерии и РСЗО находится дорога Константиновка — Дружковка, это последняя магистраль, по которой противнику доставляют боеприпасы и продовольствие. Почти полное прекращение доставки вооружений и топлива доставит для ВСУ немало проблем в удержании города.

Какие города нужно взять для полного освобождения ДНР.

Говорить о полном освобождении ДНР после взятия Константиновки ошибочно, указал Гагин.

«У нас ведь еще есть Краматорск, Славянск, два крупных города», — добавил он.

Каждый новый взятый населенный пункт приближает российскую армию к победе и наносит серьезный ущерб противнику, резюмировал Гагин.

Липовой ранее отмечал, что ВСУ стали активнее отступать на луганском и донецком направлениях.

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