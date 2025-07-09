В Абхазии снова обозвали российских туристов: извинения последовали незамедлительно

Ранее в социальных сетях распространилось видео с выступлением Басарии, где он критиковал практику массового приезда российских туристов по бюджетным турам и их компактного проживания. По его словам, российские туркомпании искусственно занижают цены на гостиничные услуги, экскурсионное обслуживание и транспорт, что, по его мнению, наносит ущерб местным предпринимателям.