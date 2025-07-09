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В Абхазии снова обозвали российских туристов: извинения последовали незамедлительно

Басария извинился за свои слова о российских туристах.

Источник: Комсомольская правда

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» республики. Видео с обращением скандальный предприниматель опубликовал в социальных сетях.

«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», — заявил Басария.

Кроме того, мужчина заявил, что так называемый Фонд кино, который он возглавляет, не имеет отношения к государственным структурам Абхазии, являясь «частной организацией».

Ранее в социальных сетях распространилось видео с выступлением Басарии, где он критиковал практику массового приезда российских туристов по бюджетным турам и их компактного проживания. По его словам, российские туркомпании искусственно занижают цены на гостиничные услуги, экскурсионное обслуживание и транспорт, что, по его мнению, наносит ущерб местным предпринимателям.

После публикаций со скандальными заявлениями Басарии министерство туризма Абхазии заявило, что россияне — это основа туристического потока республики. А заявление главы так называемого Фонда кино является сугубо его личным мнением и не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом.

Скандальные заявления прокомментировала секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба. По ее словам, такие истории не идут на пользу имиджу нашей страны. И если в Абхазии говорят, что республика — это страна души, то не следует искажать эту суть.

Стоит отметить, это уже не первые критические заявления адрес российских туристов, звучащих в Абхазии. В конце июня этого года начальник отдела Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая жаловалась, что большинство приезжающих граждан РФ тратит совсем мало денег, из-за чего республика не получает ожидаемых доходов.

Говоря о россиянах, она отметила, что туристы из РФ покупают Дошираки, а власти Абхазии хотят, чтобы они покупали сувениры и местную сельскохозяйственную продукцию.