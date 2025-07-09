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В Башкирию вернулась жара

Столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Сегодня, 9 июля, днем ветер усилится до умеренного, во время грозы возможны порывы. Температура в дневные часы прогреется до +25…+30°C.

В среду, 10 июля, сохранится вероятность кратковременных дождей с грозами. Ночные температуры ожидаются в пределах +13…+18°C, на востоке региона возможно похолодание до +8°C. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32°C.

Четверг, 11 июля, принесет такие же погодные условия. Температурный режим сохранится аналогичным: ночью +13…+18°C (на востоке до +8°C), днем +27…+32°C.

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