В Башкирию вернулась жара

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Сегодня, 9 июля, днем ветер усилится до умеренного, во время грозы возможны порывы. Температура в дневные часы прогреется до +25…+30°C.
В среду, 10 июля, сохранится вероятность кратковременных дождей с грозами. Ночные температуры ожидаются в пределах +13…+18°C, на востоке региона возможно похолодание до +8°C. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32°C.
Четверг, 11 июля, принесет такие же погодные условия. Температурный режим сохранится аналогичным: ночью +13…+18°C (на востоке до +8°C), днем +27…+32°C.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.