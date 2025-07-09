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Медведь бродит по кладбищу в поселке Ванино

На территории городского кладбища в Ванино были замечены следы медведя. В связи с этим жителей призывают временно отказаться от посещения погоста.

В администрации рабочего поселка напомнили о мерах предосторожности при встрече с хищником:

Не подкармливайте вышедшего на тропу или на дорогу медведя;

При встрече с медведем никогда не бегите, лучше попытаться осторожно уйти в другую сторону. Говорите с медведем уверенным тоном — это может успокоить его, и помочь успокоиться вам.

Попытайтесь отпугнуть хищника звоном металлических предметов, выстрелами в воздух из сигнальных ракетниц, фальшфейером, газовыми баллонами, ярким бьющим светом фонарем;

Никогда не приближайтесь к медвежатам, тем более не кормите их и не приманивайте к себе. При встрече с ними необходимо оглядеться и спокойно уйти в другую сторону. Если же они вышли к вам сами, необходимо отогнать их громкими криками, стуком.

Отметим, в случае обнаружения медведя вблизи жилмассива необходимо обращаться в ЕДДС Ванинского района по тел.: 8 (42137) 55−309, по единому номеру «112».