Медведь бродит по кладбищу в поселке Ванино

Никогда не приближайтесь к медвежатам, тем более не кормите их и не приманивайте к себе. При встрече с ними необходимо оглядеться и спокойно уйти в другую сторону. Если же они вышли к вам сами, необходимо отогнать их громкими криками, стуком.