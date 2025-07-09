Медведь бродит по кладбищу в поселке Ванино

В администрации рабочего поселка напомнили о мерах предосторожности при встрече с хищником:
Не подкармливайте вышедшего на тропу или на дорогу медведя;
При встрече с медведем никогда не бегите, лучше попытаться осторожно уйти в другую сторону. Говорите с медведем уверенным тоном — это может успокоить его, и помочь успокоиться вам.
Попытайтесь отпугнуть хищника звоном металлических предметов, выстрелами в воздух из сигнальных ракетниц, фальшфейером, газовыми баллонами, ярким бьющим светом фонарем;
Никогда не приближайтесь к медвежатам, тем более не кормите их и не приманивайте к себе. При встрече с ними необходимо оглядеться и спокойно уйти в другую сторону. Если же они вышли к вам сами, необходимо отогнать их громкими криками, стуком.
Отметим, в случае обнаружения медведя вблизи жилмассива необходимо обращаться в ЕДДС Ванинского района по тел.: 8 (42137) 55−309, по единому номеру «112».