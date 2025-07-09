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У жителей Омска появилась возможность что-нибудь выпросить у Золотой рыбки

Традиционное бумажное письмо омичи теперь могут отправить героям русских народных сказок.

Источник: Комсомольская правда

Омский филиал Почты России опубликовал реальные почтовые адреса сказочных героев, к которым омичи могут обратиться с просьбами и пожеланиями обыкновенным бумажным письмом.

Написать письмо герою из сказки может любой житель Омской области вне зависимости от возраста. Так заветные мечты, к примеру, о новой жилплощади, можно адресовать Золотой рыбке, написав ей по адресу: 161250, Вологодская область, с. Липин Бор, ул. Первомайская, 20.

Если омич вдруг усомнится в «рыбьих» возможностях, то почтовики рекомендуют продублировать свою просьбу Царевне Лягушке. Царственная особа принимает «челобитные» в городе Ростов Великий. Писать необходимо по следующим координатам: 152153, Ярославская область, г. Ростов Великий, ул. Ленинская, д. 20.

Еще один вельможа «голубых кровей» ничего материального не обещает, но готов поделится мудрым советом. За ним рекомендовано обратиться к Царю Берендею. Письма он ждет по адресу: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого д. 38.

Обсудить свои «криминальные» способности Почта России предлагает омичам с известной рецидивисткой Бабой-ягой. Хвастаться плохими делами в ведомстве все же не рекомендуют — мало ли, кто прочитает письмо на столе у вредной старухи. Но нейтральные темы на предмет механизма работы ступы или скорости полета метлы, можно обсудить, написав письмо бабушке на следующий адрес: 152450, Ярославская область, с. Кукобой, ул. Советская, д. 33.

Есть адрес и для юных умельцы из Омской области. О своих творческих увлечениях они могут сообщить Марье-искуснице. Письма ей следует отправлять на адрес: 601261, Владимировская область, с. Сельцо, ул. Центральная 8Б.

Письма героям русских сказок можно отправить из любого омского отделения Почты России, главное правильно заполнить на конверте адресные строки, написать индекс и наклеить марку, сообщает УФПС по Омской области.