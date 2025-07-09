У жителей Омска появилась возможность что-нибудь выпросить у Золотой рыбки

Обсудить свои «криминальные» способности Почта России предлагает омичам с известной рецидивисткой Бабой-ягой. Хвастаться плохими делами в ведомстве все же не рекомендуют — мало ли, кто прочитает письмо на столе у вредной старухи. Но нейтральные темы на предмет механизма работы ступы или скорости полета метлы, можно обсудить, написав письмо бабушке на следующий адрес: 152450, Ярославская область, с. Кукобой, ул. Советская, д. 33.