Минпросвещения вводит единые нормы времени на контрольные работы с сентября

Российские школьники будут выполнять контрольную работу в течение одного или двух уроков, длящихся по 45 минут, а практическую работу — в течение одного урока. Такие единые нормы вводит Минпросвещения с 1 сентября 2025 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ ведомства.
Также сообщается, что на проверочные работы должно приходиться не более 10 процентов учебного времени, отводимого на изучение соответствующего предмета.
Напомним, введены нормы времени, которое у школьников уходит на домашнее задание. Так, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвёртом — уже два часа.
Кроме того, Минпросвещения работает над повышением зарплат и снижением нагрузки для учителей.
Тем временем в министерстве проинформировали, что в ближайшие пару лет история не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы.