Минпросвещения вводит единые нормы времени на контрольные работы с сентября

Российские школьники будут выполнять контрольную работу в течение одного или двух уроков, длящихся по 45 минут, а практическую работу — в течение одного урока. Такие единые нормы вводит Минпросвещения с 1 сентября 2025 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ ведомства.