Депутат призвал укрепить семейные ценности в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля

По его словам, её явление в 1383 году близ Тихвина стало знамением особого покровительства Пресвятой Богородицы над северными рубежами Руси. В годы испытаний этот образ всегда укреплял веру народа и помогал одерживать победы над врагами.
Сегодня, когда Россия вновь стоит на защите традиционных ценностей, нам особенно важно обращаться к духовным истокам. Тихвинская икона — это не просто предмет религиозного почитания, а символ непрерывности нашей истории, связующая нить между поколениями.
Михаил Иванов.
Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная».
Иванов предложил использовать праздничный день для укрепления семейных ценностей, чтобы в каждой православной семье звучала молитва перед образом Божией Матери. Он особо подчеркнул важность приобщения детей к этой традиции, чтобы они с малых лет учились любить и чтить святыни своего народа.
Напомнив о событиях 1941 года, когда Тихвинскую икону перенесли в осаждённый Ленинград для духовной поддержки защитников города, депутат отметил, что этот пример показывает, как истинная вера помогала русскому народу преодолевать испытания.
«Призываю всех верующих посетить в этот день храмы и помолиться о благополучии России. Пусть заступничество Пресвятой Богородицы через её Тихвинский образ хранит нашу страну, укрепляет семьи, дарует мир и согласие. В этом — залог духовного возрождения России и сохранения нашей уникальной цивилизации», — заключил Иванов.
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