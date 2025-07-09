Депутат призвал укрепить семейные ценности в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля

Иванов предложил использовать праздничный день для укрепления семейных ценностей, чтобы в каждой православной семье звучала молитва перед образом Божией Матери. Он особо подчеркнул важность приобщения детей к этой традиции, чтобы они с малых лет учились любить и чтить святыни своего народа.