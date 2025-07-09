Во время ралли «Шелковый путь» в Иркутске изменится схема движения транспорта

Автобусы № 56 «м/р Солнечный — пр. Радищева» при следовании из Солнечного после остановки «Художественный музей» поедут по улицам Ленина, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая. Остановку «Площадь графа Сперанского» исключат. Дополнительно введут остановку «Цирк». При движении из предместья Радищева после остановки «Фортуна» транспорт направят по Рабочей, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Каландаришвили, Свердлова, Ленина. Исключат остановку «Сквер имени Кирова» на Чкалова.