Во время ралли «Шелковый путь» в Иркутске изменится схема движения транспорта

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением мероприятий ралли «Шелковый путь» и временным закрытием проезда по нескольким улицам Иркутска.
С 00:05 8 июля до 18:00 13 июля:
Автобусы № 56 «м/р Солнечный — пр. Радищева» при следовании из Солнечного после остановки «Художественный музей» поедут по улицам Ленина, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая. Остановку «Площадь графа Сперанского» исключат. Дополнительно введут остановку «Цирк». При движении из предместья Радищева после остановки «Фортуна» транспорт направят по Рабочей, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Каландаришвили, Свердлова, Ленина. Исключат остановку «Сквер имени Кирова» на Чкалова.
С 07:00 до 23:30 12 июля:
Автобусы № 12, 16к при следовании в центр после остановки «Художественный музей» будут двигаться по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. Остановки «Площадь графа Сперанского», «Сквер имени Кирова» (на Чкалова) исключат.
Автобусы № 3, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 23, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 61 ₽, 65, 66, 67, 74, 80, при движении в центр после остановки «Улица Чкалова» проследуют по Чкалова, Марата, Свердлова, Ленина. Исключат остановку «Сквер имени Кирова» (на Чкалова).
Автобусы № 3, 7к, 11, 16, 23, 67, 80, 90 при следовании из центра после остановки «Художественный музей» поедут по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Будет исключена остановка «Площадь графа Сперанского».
Автобусы № 6, 29, 33, 39 при движении из центра после остановки «Ц. рынок» проследуют по Богдана Хмельницкого, Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Улица Сухэ-Батора» исключат. Будет введена дополнительная остановка «Художественный музей».
Автобусы № 14, 28 ₽, 30, 37, 42, 43, 65, 66 при следовании из центра в сторону Глазковского моста после улицы Карла Маркса будут направлены по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора». При следовании из центра города введут дополнительную остановку «Художественный музей».