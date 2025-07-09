В Совфеде выступили с инициативой о бесплатном выборе мест в самолете для некоторых пассажиров

«Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов)», — говорится в тексте законопроекта, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.