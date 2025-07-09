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В Совфеде выступили с инициативой о бесплатном выборе мест в самолете для некоторых пассажиров

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который предоставляет возможность детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и сопровождающим их лицам бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах. Данное право будет доступно только при заблаговременном бронировании билетов.

Семьи смогут бесплатно выбирать соседние места на самолете.

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который предоставляет возможность детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и сопровождающим их лицам бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах. Данное право будет доступно только при заблаговременном бронировании билетов.

«Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов)», — говорится в тексте законопроекта, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Данное право будет применяться при наличии свободных мест, за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов, и будет доступно только при заблаговременном едином бронировании авиаперелета через автоматизированные информационные системы, учитывающие конструктивные особенности воздушного судна. Кроме того, законопроект предусматривает аналогичные льготы для инвалидов и их сопровождающих.

Вопрос расширения транспортных льгот для разных категорий граждан обсуждается в России не впервые. В 2023 году на федеральном уровне уже предлагали ввести бесплатный проезд для студентов, а также рассматривались меры поддержки многодетных семей и инвалидов. Новые инициативы продолжают тенденцию по созданию равных условий и облегчению доступа к социальным льготам.