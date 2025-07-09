В исправительных учреждениях Прикамья сдали выпускные экзамены

Так, например, на прошлой неделе в следственном изоляторе № 5 (Пермь) несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные женщины из отряда по хозяйственному обслуживанию успешно сдали последние государственные выпускные экзамены по математике и обществознанию.