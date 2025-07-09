В исправительных учреждениях Прикамья сдали выпускные экзамены

Для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Пермского края, завершился учебный год: ученики 9 и 11 классов сдали итоговые выпускные экзамены.
Мероприятия прошли в соответствии с установленными образовательными стандартами. Экзамены проводились в исправительных колониях и СИЗО региона. Девятиклассники сдавали обязательные русский язык и математику, а также предметы по выбору. Ученики одиннадцатых классов, помимо основных дисциплин, имели возможность сдать дополнительные экзамены.
Процесс обучения является важным звеном в ресоциализации осужденных, поскольку учеба повышает эффективность воспитательного воздействия. Положительное влияние получения новых знаний и авторитет учителей помогают укрепить учебный процесс и становление личности осужденного, облегчают и сокращают период социальной адаптации после освобождения.
Процедура государственного выпускного экзамена в учреждениях уголовно-исполнительной системы стандартна. На мероприятии присутствует специальная комиссия из числа педагогов и администрации учреждения, в обязательном порядке ведется видеофиксация процедуры всего экзамена.
Так, например, на прошлой неделе в следственном изоляторе № 5 (Пермь) несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные женщины из отряда по хозяйственному обслуживанию успешно сдали последние государственные выпускные экзамены по математике и обществознанию.
А в Пермской воспитательной колонии (село Гамово) и женской исправительной колонии № 28 (город Березники) уже состоялось торжественное вручение аттестатов осужденным.
Напомним, что в соответствии с законодательством РФ в пенитенциарных учреждениях страны организуется обязательное получение общего образования лицами, не достигшими 30-летнего возраста. Остальные граждане в местах лишения свободы «грызут гранит науки» по собственному желанию. По итогам выпускных испытаний осужденные получают аттестаты о среднем образовании государственного образца.
Всем успешно сдавшим экзамены вручат аттестаты об основном общем образовании установленного образца.