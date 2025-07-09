Польские военные подняли в воздух истребители из-за «активности» РФ

В небе над территорией Польши подняли авиацию из-за «активности» РФ на Украине, об этом заявили в оперативном командовании родов ВС республики.
Помимо этого, подняты в небе военные самолёты государств-союзников.
«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в сообщении военных в соцсети X*.
Польские военные также заявили, что в действие приведены «все имеющиеся распоряжении командования силы и средства». Задействованы дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны, а также радиолокационной разведки находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что Варшава подняла в воздух самолёты на границе с «уязвимыми регионами».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.