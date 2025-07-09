Польские военные подняли в воздух истребители из-за «активности» РФ

Польские военные также заявили, что в действие приведены «все имеющиеся распоряжении командования силы и средства». Задействованы дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны, а также радиолокационной разведки находятся в состоянии повышенной готовности.