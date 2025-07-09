Марочко спрогнозировал рост потерь у ВСУ в ближайшее время

«Об этом, кстати, говорят уже и на Западе. Если мы сравним тенденции прошлогодние и этого года, то, естественно, в 2025-м и продвижений у российских войск намного больше, и освобожденных населенных пунктов. Такая тенденция и такая динамика будет продолжаться. Об этом мне позволяет говорить оперативно-тактическая обстановка с линии боевого соприкосновения и, естественно, те данные, которые мне поступают от агентурных источников», — подытожил эксперт.