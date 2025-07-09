Потери ВСУ будут только расти, сформировались четкие тенденции, что все идет к краху киевского режима, заявил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщил о значительном увеличении безвозвратных потерь украинской армии.
«Естественно, тенденции увеличивающихся потерь ВСУ сохраняться и продолжаться. Все неумолимо идет краху украинских боевиков», — сказал эксперт в беседе с aif.ru.
Марочко констатировал, что поставки вооружения Киеву со стороны Запада лишь продлевают неизбежное.
«Об этом, кстати, говорят уже и на Западе. Если мы сравним тенденции прошлогодние и этого года, то, естественно, в 2025-м и продвижений у российских войск намного больше, и освобожденных населенных пунктов. Такая тенденция и такая динамика будет продолжаться. Об этом мне позволяет говорить оперативно-тактическая обстановка с линии боевого соприкосновения и, естественно, те данные, которые мне поступают от агентурных источников», — подытожил эксперт.
Ранее Марочко отметил, что одним из факторов, из-за которого в ВСУ растет количество безвозвратных потерь, является низкая квалификация украинских боевиков.
Напомним, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что ВСУ несут «сумасшедшие» потери, и Киев их скрывает.