Сильная жара ожидается в среду в ряде областей Казахстана

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, на севере, юге, юго-востоке, в центре республики прогнозируются дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, юго-востоке — шквал, ночью и утром на севере, северо-западе — туман.