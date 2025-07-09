Сильная жара ожидается в среду в ряде областей Казахстана

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, на севере, юге, юго-востоке, в центре республики прогнозируются дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, юго-востоке — шквал, ночью и утром на севере, северо-западе — туман.
В Мангыстауской, Атырауской, на востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке.
Актюбинской областей, на западе, юге Западно-Казахстанской, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, в центре области Ұлытау, на западе, севере Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность", — говорится в сообщении.
В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетісу, на севере, западе, юге, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
«Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Алматинской областях, в области Жетісу, на юге Актюбинской области +35, в Атырауской области +35+37, на юге Мангистауской области +38», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +23+25.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3- 8, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем +30+32.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24, днем +35+37.
В Акмолинской области утром и днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +8+13.
В области Улытау на востоке дождь. Днем +24+29, ночью +14+19.
В Карагандинской области на западе, востоке и в центре дожди. Днем +20+25, ночью +10+15.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +30+35, ночью +15+20.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +33+38, ночью +18+23.
В Мангистауской области осадков тоже не ожидается. Днем +30+35, ночью +18+23.
В Актюбинской области без осадков. Днем +27+32, ночью +13+18.
В Костанайской области днем на севере и востоке дождь. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе и севере, днем на всей территории гроза. Днем +20+25, ночью +9+14.
В Павлодарской области без осадков. Днем +21+26, ночью +10+15.
В области Абай тоже без осадков. Днем +23+28, ночью +10+15.
В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке небольшой дождь. Днем +22+27, ночью +13+18.
В Кызылординской области без осадков. Днем +32+37, ночью +18+23.
В Туркестанской области днем в горах гроза. Днем +33+38, ночью +20+25.
В Жамбылской области днем на севере и юге в горах гроза. Днем +32+37, ночью +21+26.
В Алматинской области днем на юге +30+35, ночью +18+23.
В области Жетысу днем на западе и в центре в горах гроза. Днем +30+35, ночью +14+19.
«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.