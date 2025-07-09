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Задержан первый вице-мэр Красноярска Александр Мацак

В Красноярске задержан первый вице-мэр Александр Мацак, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

В Красноярске задержан первый вице-мэр Александр Мацак, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По предварительной информации, чиновника подозревают в мошенничестве, связанном с ремонтом дорожной инфраструктуры.

В Следственном Комитете «МК в Красноярске» рассказали, что Мацака они не задерживали. В прокуратуре также нет информации.

Александр Мацак был назначен на должность вице-мэра лишь в конце мая 2025 года. Ранее он занимал должности в Управлении дорожного и инфраструктурного благоустройства, департаменте городского хозяйства и в МП «Специализированное автотранспортное предприятие».

Ранее рассказывали, что мэр Красноярска подает апелляцию на арест.