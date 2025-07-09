Задержан первый вице-мэр Красноярска Александр Мацак

В Красноярске задержан первый вице-мэр Александр Мацак, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
По предварительной информации, чиновника подозревают в мошенничестве, связанном с ремонтом дорожной инфраструктуры.
В Следственном Комитете «МК в Красноярске» рассказали, что Мацака они не задерживали. В прокуратуре также нет информации.
Александр Мацак был назначен на должность вице-мэра лишь в конце мая 2025 года. Ранее он занимал должности в Управлении дорожного и инфраструктурного благоустройства, департаменте городского хозяйства и в МП «Специализированное автотранспортное предприятие».
Ранее рассказывали, что мэр Красноярска подает апелляцию на арест.