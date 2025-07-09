Пока Львы наращивают доходы, Стрельцы рискуют потерять все: финансовый гороскоп на июль

Июль — месяц амбиций, страстей и внезапных поворотов. Кому из знаков зодиака стоит поберечь свои деньги в середине лета, а кого ждет приятный финансовый сюрприз, «Вечерней Москве» рассказала эзотерик Аделина Панина.
Овен.
В этом месяце предстоят неожиданные траты, связанные с домом или семьей. То, что вы давно планировали купить, придется отложить еще на некоторое время — сейчас в приоритете другие вещи. А вот инвестиции в знания будут удачными. Можете смело выбирать курсы, лекции или книги, которые повысят вашу квалификацию.
Телец.
Финансовая устойчивость будет зависеть от умения удерживать баланс между накоплениями и желаниями. Возможны премии или возврат старых долгов. Удачными в июле будут сделки, особенно в сфере недвижимости. Следите за своей азартностью, поскольку есть риск проиграть большую сумму.
Близнецы.
Обратите внимание на мелкие расходы — сейчас они могут выйти из-под контроля и незаметно составить большую часть месячного бюджета. Поступят интересные варианты подработки, в которых стоит принять участие. Вы получите не только дополнительный источник дохода, но и ценный опыт.
Рак.
Июль будет месяцем восстановления финансового равновесия. Наконец появится возможность закрыть часть обязательств или пересмотреть старые кредиты. Благоприятный период для планирования бюджета на вторую половину года. Но избегайте сейчас спонтанных подарков, по крайней мере, выходящих за рамки вашего бюджета.
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Лев.
Намечается карьерный рывок, который повысит уровень дохода. При этом управлять деньгами придется внимательнее — записывайте расходы, ищите способы их оптимизировать. В стрессовых ситуациях нежелательно спасаться шопингом — удовольствия не получите, а ненужные покупки сделаете.
Дева.
Ваши финансы в июле будут зависеть от дисциплины. Сейчас хорошо составить план бюджета, инвестировать в развитие. Помните, что денежные вопросы требуют последовательности, поэтому решения принимайте обдуманно. Кто-то из знакомых может попросить в долг, но не делайте этого — большой риск испортить отношения с этим человеком.
Весы.
Проявите терпение во всем, что касается финансов. Возможны задержки выплат, сдвиги по срокам, технические сбои при онлайн-операциях. Сохраняйте спокойствие — со временем ситуация стабилизируется естественным образом. Во второй половине месяца появится возможность подзаработать.
Скорпион.
Вы можете рассчитывать на поддержку извне — помощь придет от старых партнеров или семьи. Это подходящее время для финансовых консультаций и пересмотра стратегии накоплений. Также благоприятный период для инвестирования или запуска своего проекта.
Стрелец.
В июле вы будете склонны к финансовому оптимизму, но он может сыграть злую шутку. Остерегайтесь необоснованных вложений или участия в сомнительных схемах. Лучше пересмотрите свою историю расходов и выявите, какие сферы наиболее затратные. Подумайте, как можно исправить эти ошибки в будущем.
Козерог.
Июль порадует стабильностью в деньгах. Ваши усилия за предыдущие месяцы начнут приносить дивиденды. Возможна прибавка к зарплате или вознаграждение за старую работу. Хорошее время для разумных вложений, например, покупки техники или обновления рабочего пространства.
Водолей.
Не переживайте за временную финансовую нестабильность. Друзья и близкие помогут в непростой период, но чувствуйте меру. Возможно, вам придется обновить подход к работе или даже сменить ее, чтобы зарабатывать достаточно для своих потребностей. Не отказывайтесь от творческих проектов, они также хорошо оплачиваются.
Рыбы.
Для вас июль откроет новые горизонты в финансовом плане. Поступят предложения из других городов или даже стран о сотрудничестве. Не отказывайтесь от них, даже если не слишком уверены в своих силах. Деньги любят смелых и ответственных.
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