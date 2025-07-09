Пока Львы наращивают доходы, Стрельцы рискуют потерять все: финансовый гороскоп на июль

В этом месяце предстоят неожиданные траты, связанные с домом или семьей. То, что вы давно планировали купить, придется отложить еще на некоторое время — сейчас в приоритете другие вещи. А вот инвестиции в знания будут удачными. Можете смело выбирать курсы, лекции или книги, которые повысят вашу квалификацию.