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В Совфеде хотят внести серьезные изменения в оформление семейной ипотеки

Запрет на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации заемщика может быть введен уже в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Семейную ипотеку можно будет брать только по прописке.

Запрет на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации заемщика может быть введен уже в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Запрет на оформление семейной ипотеки на жилье не в регионе регистрации заемщика может заработать уже в I квартале 2026-го», — сообщают «Известия» со ссылкой на Аксакова. По его словам, данная инициатива является значимой, и ее рассмотрение возможно до завершения весенней сессии.

Законопроект направлен на оптимизацию выдачи кредитов по программе семейной ипотеки. Причиной его разработки стало то, что значительная часть выданных ипотек располагается в столичных регионах, в то время как многие заемщики живут в других субъектах РФ.

Ранее в России уже были инициированы меры по поддержке семей с детьми, включая увеличение максимальной выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей с 450 тысяч до 900 тысяч рублей и индексацию материнского капитала. Также обсуждается запуск новой программы семейных инвестиций и расширение возможностей использования маткапитала, что отражает стремление властей усилить демографическую и ипотечную поддержку населения.