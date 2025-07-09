В Совфеде хотят внести серьезные изменения в оформление семейной ипотеки

Ранее в России уже были инициированы меры по поддержке семей с детьми, включая увеличение максимальной выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей с 450 тысяч до 900 тысяч рублей и индексацию материнского капитала. Также обсуждается запуск новой программы семейных инвестиций и расширение возможностей использования маткапитала, что отражает стремление властей усилить демографическую и ипотечную поддержку населения.