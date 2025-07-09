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Невролог Новоселов рассказал о первых признаках деменции

Деменцию чаще выявляют у людей в возрасте от 75 до 78 лет.

Источник: Аргументы и факты

Первым отличительным признаком деменции является забывчивость, люди сначала начинают забывать простые, а потом и более сложные вещи. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Если человек подразумевает, что у него деменция, то, скорее всего, ее нет. А вот если родственники приводят к врачу пациента, то деменция, скорее всего, уже есть. То есть наличие критического отношения к своему здоровью говорит, что деменции, вероятно, нет», — отметил врач.

Также Новоселов добавил, что для деменции характерно стойкое нарушение одной из функций организма на протяжении 6 месяцев на фоне ясного сознания.

«Могут быть нарушения памяти. Это отличительная характеристика, что люди начинают забывать сначала простые вещи, потом более сложные. Самое главное, что человеку в связи с нарушением нужна постоянная помощь», — сказал Новоселов.

Чем выше возраст, тем больше шанс появления деменции, добавил невролог. Деменцию чаще выявляют у людей в возрасте от 75 до 78 лет.

Ранее Новоселов оценил риск деменции у президента США Дональда Трампа, забывшего имя премьера Японии.

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