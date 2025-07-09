Невролог Новоселов рассказал о первых признаках деменции

«Если человек подразумевает, что у него деменция, то, скорее всего, ее нет. А вот если родственники приводят к врачу пациента, то деменция, скорее всего, уже есть. То есть наличие критического отношения к своему здоровью говорит, что деменции, вероятно, нет», — отметил врач.