Роспотребнадзор советует отказаться от купания в заливе Якоби в Иркутске

Роспотребнадзор советует отказаться от купания почти во всех водоемах Иркутска. Проверки показали, что вода в большинстве популярных мест не соответствует санитарным нормам. Особенно настораживает ситуация в заливе Якоби — он является одним из самых известных среди местных жителей.
— Чтобы избежать распространения инфекций, мы рекомендуем отказаться от купания в этих водоемах, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Под запрет также попали:
— озеро «Квадрат» и Шишиловская протока.
— реки Ушаковка (район Фортуны) и Куда (мост в Хомутово).
— участки Иркута у сел Баклаши и Введенщина.
— река Олха в Шелеховском районе.
— озеро у пляжа «Лагуна» в Смоленщине.
— река Еловка в Ангарске (возле водного комплекса и ТЭЦ-10).
— водоемы Чунского и Шелеховского районов, включая ПМК и Зермакан.
— участок Ангары ниже сброса канализации в Усолье-Сибирском.
Специалисты продолжают проверять качество воды. Напомним, купаться можно только в официально разрешенных местах, которых в городе почти не осталось.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Иркутской области ждет ухудшение погоды.