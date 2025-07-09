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Роспотребнадзор советует отказаться от купания в заливе Якоби в Иркутске

Лабораторные пробы выявили превышение микробиологических показателей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Роспотребнадзор советует отказаться от купания почти во всех водоемах Иркутска. Проверки показали, что вода в большинстве популярных мест не соответствует санитарным нормам. Особенно настораживает ситуация в заливе Якоби — он является одним из самых известных среди местных жителей.

— Чтобы избежать распространения инфекций, мы рекомендуем отказаться от купания в этих водоемах, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Под запрет также попали:

— озеро «Квадрат» и Шишиловская протока.

— реки Ушаковка (район Фортуны) и Куда (мост в Хомутово).

— участки Иркута у сел Баклаши и Введенщина.

— река Олха в Шелеховском районе.

— озеро у пляжа «Лагуна» в Смоленщине.

— река Еловка в Ангарске (возле водного комплекса и ТЭЦ-10).

— водоемы Чунского и Шелеховского районов, включая ПМК и Зермакан.

— участок Ангары ниже сброса канализации в Усолье-Сибирском.

Специалисты продолжают проверять качество воды. Напомним, купаться можно только в официально разрешенных местах, которых в городе почти не осталось.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Иркутской области ждет ухудшение погоды.