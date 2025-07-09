Роспотребнадзор советует отказаться от купания в заливе Якоби в Иркутске

Роспотребнадзор советует отказаться от купания почти во всех водоемах Иркутска. Проверки показали, что вода в большинстве популярных мест не соответствует санитарным нормам. Особенно настораживает ситуация в заливе Якоби — он является одним из самых известных среди местных жителей.