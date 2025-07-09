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Красноярец выбросил самокаты, мешавшие проходу

В Красноярске произошел инцидент, связанный с электросамокатами, которые мешали пешеходам.

В Красноярске произошел инцидент, связанный с электросамокатами, которые мешали пешеходам.

Мужчина выбросил три самоката на газон возле многоэтажного дома, освободив тем самым проход для прохожих, в том числе для матерей с колясками.

Ситуация была зафиксирована на камеру видеонаблюдения и быстро разлетелась по интернету. В комментариях к видео многие горожане поддержали действия мужчины, выразив недовольство по поводу неаккуратного использования самокатов. Некоторые поддержали мужчину.

Тем не менее, в кикшеринговом сервисе Whoosh не одобрили поступок красноярца. Представители компании заявили, что оценят ущерб от поврежденных самокатов и призвали жителей сообщать о проблемных ситуациях через специальный бот «Самокаты: общественный контроль», который поможет решить вопросы с неправильно оставленными СИМами.

Ранее рассказывали, что в Красноярске женщина связала девочку, подозревая ее в краже самоката.