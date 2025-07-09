Красноярец выбросил самокаты, мешавшие проходу

Тем не менее, в кикшеринговом сервисе Whoosh не одобрили поступок красноярца. Представители компании заявили, что оценят ущерб от поврежденных самокатов и призвали жителей сообщать о проблемных ситуациях через специальный бот «Самокаты: общественный контроль», который поможет решить вопросы с неправильно оставленными СИМами.