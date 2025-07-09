Путин назвал поддержку многодетных семей стратегическим приоритетом России

Многодетные мамы, воспитывающие трех или более детей, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. С начала 2025 года такой возможностью воспользовалась 1981 женщина Московского региона. «Вечерняя Москва» и отделение Социального фонда по Москве и Московской области рассказывают, кто имеет право на досрочный выход на пенсию и как это сделать.