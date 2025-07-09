Путин назвал поддержку многодетных семей стратегическим приоритетом России

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка многодетных семей является стратегическим приоритетом страны и вопросом будущего народа. Об этом говорится в его обращении к участникам свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», опубликованном на сайте Кремля.
Путин подчеркнул необходимость дальнейшей работы над демографической, экономической и социальной политикой, а также укрепления сотрудничества органов власти с общественными и религиозными организациями.
— Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России, — заявил Путин.
В 2022 году звание «Мать-героиня» было возрождено по поручению президента Владимира Путина; за это время около 120 женщин получили это звание и единовременную выплату 1 млн рублей. Тогда же глава государства предложил увеличить единовременную выплату семьям, удостоенным ордена «Родительская слава», со 100 до 500 тысяч рублей.
Многодетные мамы, воспитывающие трех или более детей, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. С начала 2025 года такой возможностью воспользовалась 1981 женщина Московского региона. «Вечерняя Москва» и отделение Социального фонда по Москве и Московской области рассказывают, кто имеет право на досрочный выход на пенсию и как это сделать.