Берл Лазар рассказал о том, как выстраиваются межрелигиозные отношения

Главный раввин России Берл Лазар объяснил, как выстраиваются межрелигиозные отношения.
Наша страна многонациональная и многоконфессиональная. И потому, по словам главного раввина России Берл Лазара: "Это всегда вызов, проверка на прочность, особенно, когда войны ведутся под религиозными лозунгами.
В таких ситуациях представителям той или иной группы верующих всегда сложно сохранять взвешенный подход. Но в нашей стране благодаря прямым контактам и налаженному взаимодействию руководителей традиционных религиозных объединений такие конфликты быстро тушатся.
Во всех религиях есть заповедь любить ближнего как самого себя. И это, несмотря на то, что мы разные. Ведь было бы легко любить человека, нами уважаемого, с которым нам комфортно. Но это не то, что хочет от нас Б-г. Заповедь о любви к ближнему говорит, что можно найти взаимопонимание при различиях во взгляда".
Ранее Берл Лазар рассказал, как сохранить брак, а также избежать абортов и брошенных детей. Он выразил мнение, что молодые парни и девушки зачастую слишком большое внимание уделяют внешности, а она изменчива.
Полностью интервью с главным раввином России Берлом Лазаром читайте на aif.ru.
* Написание Б-г принято в иудаизме. Это один из способов «проявления осторожности при упоминании имени Всевышнего».