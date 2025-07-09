Берл Лазар рассказал о том, как выстраиваются межрелигиозные отношения

Во всех религиях есть заповедь любить ближнего как самого себя. И это, несмотря на то, что мы разные. Ведь было бы легко любить человека, нами уважаемого, с которым нам комфортно. Но это не то, что хочет от нас Б-г. Заповедь о любви к ближнему говорит, что можно найти взаимопонимание при различиях во взгляда".