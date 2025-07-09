Россиянам рассказали, как получить накопительную часть пенсии: подробности

Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут забрать накопительную часть пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнил кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
По словам эксперта, узнать размер этой части пенсии россияне могут на портале Госуслуг, либо СФР, МФЦ или НПФ.
«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам», — предупредил экономит.
Получить всю сумму полностью граждане могут только в том случае, если она меньше 412 тысяч рублей. Если же размер накопительной части выше этой суммы, можно оформить ежемесячную выплату.
Обращаться за получением денег нужно туда, где средства хранятся — в Соцфонд или НПФ.
Ранее с Соцфонде сообщили, что накопительная часть пенсии формируется из отчислений работодателя и дохода от инвестирования. На данный момент, накопительная пенсия назначена 73 миллионам россиян. Существует также максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. С 2025 года оно составляет 270 месяцев.
Сайт KP.RU также разобрался, стоит ли участвовать в программе долгосрочных сбережений. ПДС работает 15 лет. И если начат вносить деньги в 2025 году, то доступ к ним получите в 2040-м.