Туристы встретились с медведем-подростком на Большой Байкальской тропе

Вечером 8 июля 2025 года на Большой Байкальской тропе неподалёку от пади Варначка к туристам вышел молодой медведь. Люди позвонили госинспекторам Заповедного Прибайкалья из-за того, что хищник-подросток не уходил с дороги, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».