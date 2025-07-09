Туристы встретились с медведем-подростком на Большой Байкальской тропе

Вечером 8 июля 2025 года на Большой Байкальской тропе неподалёку от пади Варначка к туристам вышел молодой медведь. Люди позвонили госинспекторам Заповедного Прибайкалья из-за того, что хищник-подросток не уходил с дороги, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Сотрудники Листвянского участкового лесничества из посёлка Большие Коты приехали на место встречи туристов с молодым зверем. Косолапый к этому моменту уже ушел. Туристы отказались продолжить свой путь. Госинспекторы предложили людям добраться до ближайшего посёлка на лодке.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что 23 июня на маршруте «Большая Байкальская тропа-1» в районе мыса Малый Кадильный обнаружили медвежонка и следы его жизнедеятельности. Маленькому хищнику больше полутора лет. Рядом с популярным туристическим треком он лакомился личинками ручейника.