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Туристы встретились с медведем-подростком на Большой Байкальской тропе

Молодой хищник отказался уходить с дороги, и люди вызвали госинспекторов национального парка.

Вечером 8 июля 2025 года на Большой Байкальской тропе неподалёку от пади Варначка к туристам вышел молодой медведь. Люди позвонили госинспекторам Заповедного Прибайкалья из-за того, что хищник-подросток не уходил с дороги, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Сотрудники Листвянского участкового лесничества из посёлка Большие Коты приехали на место встречи туристов с молодым зверем. Косолапый к этому моменту уже ушел. Туристы отказались продолжить свой путь. Госинспекторы предложили людям добраться до ближайшего посёлка на лодке.

Ранее ИА IrkutskMedia писало, что 23 июня на маршруте «Большая Байкальская тропа-1» в районе мыса Малый Кадильный обнаружили медвежонка и следы его жизнедеятельности. Маленькому хищнику больше полутора лет. Рядом с популярным туристическим треком он лакомился личинками ручейника.