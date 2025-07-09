Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Перегрев телефона негативно сказывается на сроке службы аккумулятора — при этом нельзя охлаждать устройство с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки, рассказал РИА Новости эксперт НТИ Тимофей Воронин.
«Перегрев телефона, как и охлаждение, также негативно влияет на срок службы аккумулятора в первую очередь, при этом нельзя пытаться охладить смартфон с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки», — сказал Воронин.
Он объяснил, что такие способы могут вывести смартфон из строя. Если телефон нагревается, следует закрыть фоновые приложения и прекратить использование устройства на небольшой временной промежуток.
Как добавил Воронин, и перегрев, и переохлаждение негативно влияют на срок службы аккумулятора в первую очередь.
«Для того, чтобы предотвратить нагрев устройства, лучше отказаться от активного использования на солнце и запуска ресурсоемких приложений. Также не рекомендуется заряжать устройство под прямыми солнечными лучами», — добавил он.