Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона

Воронин посоветовал не охлаждать телефон с помощью морозилки или холодной воды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Перегрев телефона негативно сказывается на сроке службы аккумулятора — при этом нельзя охлаждать устройство с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки, рассказал РИА Новости эксперт НТИ Тимофей Воронин.

«Перегрев телефона, как и охлаждение, также негативно влияет на срок службы аккумулятора в первую очередь, при этом нельзя пытаться охладить смартфон с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки», — сказал Воронин.

Он объяснил, что такие способы могут вывести смартфон из строя. Если телефон нагревается, следует закрыть фоновые приложения и прекратить использование устройства на небольшой временной промежуток.

Как добавил Воронин, и перегрев, и переохлаждение негативно влияют на срок службы аккумулятора в первую очередь.

«Для того, чтобы предотвратить нагрев устройства, лучше отказаться от активного использования на солнце и запуска ресурсоемких приложений. Также не рекомендуется заряжать устройство под прямыми солнечными лучами», — добавил он.