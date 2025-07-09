Главный раввин России Берл Лазар рассказал о своём отношении к войне

Почему бывают войны и как их остановить? Вот что рассказал aif.ru главный раввин России Берл Лазар: «Не могу сказать, что я согласен со всеми постулатами, которые есть во всех религиях. Но мы обязаны жить рядом, любить и уважать друг друга. Те, кто ищет путь в военных действиях, — используют религию в целях, противоположных задачам религии. Это не просто цинизм, это осквернение Имени Б-га. Б-г — это мир, Имя Б-га — это мир, поэтому мы говорим: “Шолом алехем”, “Салям алейкум”.
Нельзя оправдывать военные действия религией. Войны между государствами за территории, ресурсы, из-за политических разногласий — это, к сожалению, всегда было, и боюсь, будет продолжаться, пока не придёт Мессия. Но религия — духовная составляющая, которая должна объединять, а если кто-то привносит религию в военный конфликт — он становится практически неразрешимым. Светским властям проще находить компромиссы в ходе военных действий, чем тем, кто воюет, прикрываясь религиозными лозунгами.
Полностью интервью с главным раввином России Берлом Лазаром читайте на aif.ru.
* Написание Б-г принято в иудаизме. Это один из способов «проявления осторожности при упоминании имени Всевышнего».