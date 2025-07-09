Главный раввин России Берл Лазар рассказал о своём отношении к войне

Почему бывают войны и как их остановить? Вот что рассказал aif.ru главный раввин России Берл Лазар: «Не могу сказать, что я согласен со всеми постулатами, которые есть во всех религиях. Но мы обязаны жить рядом, любить и уважать друг друга. Те, кто ищет путь в военных действиях, — используют религию в целях, противоположных задачам религии. Это не просто цинизм, это осквернение Имени Б-га. Б-г — это мир, Имя Б-га — это мир, поэтому мы говорим: “Шолом алехем”, “Салям алейкум”.