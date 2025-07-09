Расходный материал: Марочко назвал причины роста безвозвратных потерь ВСУ

Потери ВСУ в зоне специальной военной операции значительно выросли, заявил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко. В беседе с aif.ru он назвал причины сложившейся тенденции и спрогнозировал, к чему это приведет.
Украинских солдат бросают в мясные штурмы.
Одним из факторов, из-за которого в украинской армии растет количество безвозвратных потерь, является бездумное командование ВСУ, сказал Марочко.
«Необоснованный рост числа безвозвратных потерь у украинских боевиков не связан с каким-то определенным фактором. Здесь, скорее всего, ряд факторов. Прежде всего, это бездумное командование Украины, которое не жалеет личный состав, бросает пехоту в так называемые мясные штурмы и пользуется больше политическими аргументами, нежели военной тактикой и стратегией», — отметил эксперт.
Марочко добавил, что киевский режим не считает своих граждан за людей и видит в них «просто расходный материал».
Отправляют в бой неподготовленных солдат ВСУ.
Еще одной причиной, которая привела к значительному росту безвозвратных потерь ВСУ, является низкая квалификация украинских боевиков.
«Командование ВСУ неподготовленных солдат отправляет в активную фазу боевых действий. Как вы сами понимаете, без определенных навыков и умений выжить в бою попросту невозможно», — констатировал Марочко.
Еще одна причина, которая приводит к росту числа потерь ВСУ, добавил эксперт, — господство ВС РФ и в воздухе, и в вооружении.
«Естественно, перевес российской армии в силе никак не способствует выживаемости украинских боевиков», — поделился эксперт.
ВСУ несут большие потери на разных участках СВО.
Марочко также назвал направления, где ВСУ несут самые большие потери.
«За последнее время тенденция к увеличению потерь украинских боевиков отмечается — я говорю, прежде всего, за рубежи Луганской народной республики — в зоне ответственности западной группировки войск ВС РФ. Это как раз купянский и сватовско-кременской участки», — сказал Марочко.
Он отметил, что на указанных направлениях идут активные бои, российские военные продвигаются вперед при активной работе воздушно-космических сил ВС РФ, наносящих очень существенный урон противнику в живой силе и технике.
Потери ВСУ будут только расти.
Потери ВСУ будут только расти, сформировались четкие тенденции, что все идет к краху киевского режима, уверен Марочко.
Эксперт констатировал, что поставки вооружения Киеву со стороны Запада лишь продлевают неизбежное.
«Об этом, кстати, говорят уже и на Западе. Если мы сравним тенденции прошлогодние и этого года, то, естественно, в 2025-м и продвижений у российских войск намного больше, и освобожденных населенных пунктов. Такая тенденция и такая динамика будет продолжаться. Об этом мне позволяет говорить оперативно-тактическая обстановка с линии боевого соприкосновения и, естественно, те данные, которые мне поступают от агентурных источников», — подытожил Марочко.