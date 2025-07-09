Более пяти миллионов передала мошенникам пермячка, поверив лжеследователю

Потом пермячке позвонил «следователь ФСБ» и рассказал, что она передала свои персональные данные мошенникам, и теперь ее средства в опасности. Но есть выход: для сохранения сбережений их надо перевести на «безопасный счет». Действуя по инструкции лжеследователя, пенсионерка перевела на указанные им счета более 2 млн рублей. После этого общение пожилой женщины и лжеследователя продолжалось еще несколько дней. Под самыми разными предлогами аферистам удалось убедить жительницу Перми передать все ее сбережения через курьеров якобы для их дальнейшего декларирования. Не подозревая обмана, пенсионерка дважды встречалась с разными незнакомыми мужчинами и передавала им свои деньги. Общий размер причиненного материального ущерба превысил 5,9 млн рублей.