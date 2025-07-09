Более пяти миллионов передала мошенникам пермячка, поверив лжеследователю

Сотрудники отдела полиции в Кировском районе Перми задержали подозреваемых в совершении мошенничества в отношении 68-летней пенсионерки, проживающей на ул. Танцорова, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Пермячке позвонила на мобильный телефон женщина, назвалась сотрудницей домофонной компании и рассказала, что завтра в доме будет проводиться замена оборудования и выдача новых ключей. Чтобы оформить заявку, нужно продиктовать поступивший смс-код. Затем пенсионерка получила уведомление о неправомерном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги». Чтобы прервать подозрительную операцию, требовалось позвонить по указанным в сообщении номерам. Потерпевшая так и сделала, и в разговоре ей подтвердили, что в результате полученного неправомерного доступа к аккаунту от ее имени была оформлена доверенность.
Потом пермячке позвонил «следователь ФСБ» и рассказал, что она передала свои персональные данные мошенникам, и теперь ее средства в опасности. Но есть выход: для сохранения сбережений их надо перевести на «безопасный счет». Действуя по инструкции лжеследователя, пенсионерка перевела на указанные им счета более 2 млн рублей. После этого общение пожилой женщины и лжеследователя продолжалось еще несколько дней. Под самыми разными предлогами аферистам удалось убедить жительницу Перми передать все ее сбережения через курьеров якобы для их дальнейшего декларирования. Не подозревая обмана, пенсионерка дважды встречалась с разными незнакомыми мужчинами и передавала им свои деньги. Общий размер причиненного материального ущерба превысил 5,9 млн рублей.
Правоохранители установили личности подозреваемых — это двое ранее не судимых жителей Перми, 33 и 35 лет. Фигурантов задержали, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.