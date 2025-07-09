В Красноярском крае выбрали «Семью года» 2025

Отметим, что Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года, а региональные этапы в Красноярском крае — с 2017 года. За девять лет в конкурсе приняли участие более тысячи семей. В 2025 году победителями в номинации «Многодетная семья» стали семьи Беллер и Мочаловых. В других номинациях победили Сотниковы, Фирулевы, Ляховы, Коробейниковы и Кушнарёвы. В новой номинации «Семья защитника Отечества» победили три семьи: Кадочаговы, Блинковы и Бояриновы.