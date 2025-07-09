В Красноярском крае выбрали «Семью года» 2025

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
В День семьи, любви и верности Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» на торжественной церемонии в краевом центре.
Он отметил важность семейных ценностей и подчеркнул, что именно в них заключены патриотизм и суверенитет страны. Михаил Котюков поблагодарил участников за их активную жизненную позицию и за то, что они делятся своим опытом многодетной жизни. Он пожелал им уюта, тепла, здоровья и счастья.
В этом году на конкурс поступило 200 заявок из 51 муниципалитета, с наибольшим числом участников в номинации «Многодетная семья». Красноярский край занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по количеству многодетных семей, которых насчитывается более 52 тысяч.
В Год защитника Отечества была добавлена новая номинация — «Семья защитника Отечества». Шесть семей-победителей регионального этапа будут представлять край на всероссийском финале.
Отметим, что в регионе активно развиваются меры поддержки семей, включая более 30 различных форм помощи для многодетных семей.
Отметим, что Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года, а региональные этапы в Красноярском крае — с 2017 года. За девять лет в конкурсе приняли участие более тысячи семей. В 2025 году победителями в номинации «Многодетная семья» стали семьи Беллер и Мочаловых. В других номинациях победили Сотниковы, Фирулевы, Ляховы, Коробейниковы и Кушнарёвы. В новой номинации «Семья защитника Отечества» победили три семьи: Кадочаговы, Блинковы и Бояриновы.