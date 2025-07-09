В Красноярском крае ввели карантин

Уссурийский полиграф — это вид жуков-короедов, который поражает деревья, инфицируя их грибком. В результате заражения развивается некроз, что в конечном итоге может привести к гибели дерева. В Красноярском крае леса занимают более 70% территории, и здесь сосредоточено около 10% российских запасов древесины.