Мигранты прибыли в Омск для распространения наркотиков

В марте 2025 года, в Омскую область прибыли два мигранта с целью продавать наркотики омичам. По версии следствия, наркотические средства иностранцы получали от своего сообщника. В дальнейшем их действие сводилось к фасовке зелья и размещения его на территории Омска в тайниках для дальнейшей реализации.