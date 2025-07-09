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Мигранты прибыли в Омск для распространения наркотиков

Теперь они долго не увидят свою солнечную родину — им грозит в России до 20 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков иностранными гражданами. Об этом сообщает сегодня, 9 июля, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

В марте 2025 года, в Омскую область прибыли два мигранта с целью продавать наркотики омичам. По версии следствия, наркотические средства иностранцы получали от своего сообщника. В дальнейшем их действие сводилось к фасовке зелья и размещения его на территории Омска в тайниках для дальнейшей реализации.

27 марта иностранные граждане были задержаны сотрудниками полиции. При обыске у них изъято около 27 грамм N-метилэфедрона. По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд избрал двум мигрантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи за это преступление предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.