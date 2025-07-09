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Специалисты РФ изучают захваченный безэкипажный катер ВСУ

Специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» приступили к изучению трофейного безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который предназначался для атаки на Крым, сообщил специалист подразделения с позывным «Адвокат».

Специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» приступили к изучению трофейного безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который предназначался для атаки на Крым, сообщил специалист подразделения с позывным «Адвокат».

Катер, разработанный на базе мексиканского гидроцикла и доработанный на Украине, по классификации Минобороны РФ, оснащен инерционной системой навигации и нес 150 килограммов взрывчатки. Запас хода аппарата составляет около 400 километров, крейсерская скорость — 90 километров в час. По словам «Адвоката», катер двигался из района Одессы в сторону Крыма, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки будут продолжать поставки оружия Киеву и планируют увеличить их. Об этом 7 июля сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, речь идет в первую очередь об оборонительных средствах.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Киеву якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит страну в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территорий.

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