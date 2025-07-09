Специалисты РФ изучают захваченный безэкипажный катер ВСУ

Соединенные Штаты Америки будут продолжать поставки оружия Киеву и планируют увеличить их. Об этом 7 июля сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, речь идет в первую очередь об оборонительных средствах.