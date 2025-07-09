В доме первого заместителя мэра Красноярска прошел обыск

Сообщается, что Мацак проходит по делу в статусе свидетеля. По версии следствия, взятки передавались Логинову с 2018 по 2024 год, когда тот занимал должности первого заместителя мэра и главы Красноярска. Помимо денежных средств, Логинов мог получить и другие материальные блага, включая оплату строительства бани на личном участке.