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В Красноярске планируют открыть два новых официальных пляжа

Об этом сообщила дирекция Татышев-парка.

Об этом сообщила дирекция Татышев-парка.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии Красноярска провели анализы воды на озере Стрелка и городском пляже у Октябрьского моста. Результаты исследований ожидаются не ранее чем через 7−10 дней. После этого Роспотребнадзор подготовит официальное заключение о безопасности купания.

«Мы надеемся, что благодаря естественному обновлению подрусловых вод, результаты проб будут удовлетворительными, и в городе появятся еще два пляжа», — отметил директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.

Кроме того, он сообщил, что на озере Стрелка завершилось строительство нового пляжа. Акватория готова для купания, на территории работают спасатели, а также организована вся необходимая инфраструктура для отдыхающих.

Ранее рассказывали, где можно купаться в Красноярском крае? Открыты три пляжа.