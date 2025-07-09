В Красноярске планируют открыть два новых официальных пляжа

Об этом сообщила дирекция Татышев-парка.
Специалисты центра гигиены и эпидемиологии Красноярска провели анализы воды на озере Стрелка и городском пляже у Октябрьского моста. Результаты исследований ожидаются не ранее чем через 7−10 дней. После этого Роспотребнадзор подготовит официальное заключение о безопасности купания.
«Мы надеемся, что благодаря естественному обновлению подрусловых вод, результаты проб будут удовлетворительными, и в городе появятся еще два пляжа», — отметил директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.
Кроме того, он сообщил, что на озере Стрелка завершилось строительство нового пляжа. Акватория готова для купания, на территории работают спасатели, а также организована вся необходимая инфраструктура для отдыхающих.
Ранее рассказывали, где можно купаться в Красноярском крае? Открыты три пляжа.