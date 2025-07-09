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Специалистам из РФ передали перехваченный катер ВСУ и сняли его на видео

Перехваченный безэкипажный катер ВСУ был собран на базе гидроцикла мексиканского производства.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты российского Центра специального назначения «Барс-Сармат» получили для изучения украинский безэкипажный катер (БЭК), который был перехвачен при попытке ВСУ атаковать Крым, внутреннее устройство аппарата было снято на видео.

Боец с позывным Адвокат отметил, что указанное судно было собрано на базе гидроцикла мексиканского производства и оборудовано инерционной системой навигации.

«Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 кг взрывчатого вещества. Запас хода данного объекта составляет около 400 км», — сказал специалист, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, на Украине этот БЭК был доработан кустарным способом. Боец уточнил, что на судне усовершенствовали топливную систему, а также модернизировали механизм оптимизации узлов при движении и управлении.

Кроме того, специалист добавил, что емкость топливного бака катера составляет 40 литров. При этом его крейсерская скорость достигает 90 км/ч.

Напомним, в конце июня командир российского добровольческого отряда «Омерзительная восьмёрка» с позывным Хруст рассказал, что безэкипажные катера ВСУ больше не подходят к Крыму ближе чем на 30 км, поскольку российские подразделения успешно защищают побережье полуострова.