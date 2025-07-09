Буданов* доложил Зеленскому об «уязвимых местах» России

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* доложил ему о якобы «уязвимых местах» в России.
Зеленский также отметил, что обсуждался процесс обмена пленными, который продолжается в рамках договоренностей, достигнутых на встрече в Турции. По его словам, украинская сторона стремится освободить как можно больше людей из российского плена.
— Был сегодня доклад руководителя ГУР по уязвимым местам, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается — реализация договоренностей еще второй встречи в Турции, — цитирует украинского лидера Лента.ру.
Ранее Буданов* обратился к украинским мужчинам с призывом прекратить уклоняться от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК) и начать «реально защищать свое государство».
Он также выразил мнение, что люди, которые уклоняются от участия в боевых действиях или отказываются поддержать страну в тылу, не могут считаться гражданами.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.