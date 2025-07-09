Названы самые опасные места для купания в Красноярском крае

В ГУ МЧС призывают жителей отдыхать только на официальных пляжах, где есть раздевалки, лежаки, вода и прочие удобства, а также дежурят медики и спасатели. В крае сейчас таких 19: по 3 в Красноярске, Зеленогорске и Минусинском районе, 6 — в Шарыповском районе; 2 — в Железногорске и по одному — в Емельяновском и в Ермаковском районах. При этом купаться разрешено только в трех местах, где Роспотребнадзор признал воду пригодной для этого, а на остальных водных объектах разрешено, например, кататься на катамаране, сапе и т. п.