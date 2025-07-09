Названы самые опасные места для купания в Красноярском крае

Именно там прогнозируется наибольший риск происшествий с гибелью людей.
В Красноярске это: Енисей, озера на острове Татышев (кроме официально разрешенного для купания «Зеркального») и озеро-парк «Октябрьский».
В Ачинске опасны для купальщиков реки Чулым и Тептятка; в Дивногорске — Мана; Канске — река Кан; в Лесосибирске, Енисейском и Минусинском районах — Енисей; в Кедровом — озеро Светлое; в Емельяновском районе — Енисей, озера в Минино, у эко-парка «Апартель», в Арейском и пруд возле Старцево; в Краснотуранском районе — акватория Красноярского водохранилища у Листвягово; в Курагинском районе — река Туба; в Манском — искусственный водоем (карьер) в поселке Колбинский; в Назаровском районе — озера у Дорохово и Красной Сопки, река Сереж; в Туруханском — реки Северная, Курейка и Курья; в Каратузском — река Амыл; в Кежемском — Богучанское водохранилище; в Новоселовском — Красноярское водохранилище.
В ГУ МЧС призывают жителей отдыхать только на официальных пляжах, где есть раздевалки, лежаки, вода и прочие удобства, а также дежурят медики и спасатели. В крае сейчас таких 19: по 3 в Красноярске, Зеленогорске и Минусинском районе, 6 — в Шарыповском районе; 2 — в Железногорске и по одному — в Емельяновском и в Ермаковском районах. При этом купаться разрешено только в трех местах, где Роспотребнадзор признал воду пригодной для этого, а на остальных водных объектах разрешено, например, кататься на катамаране, сапе
«Напоминаем, что в необорудованных для купания местах дно не обследовано водолазами, и в воде могут быть коряги или мусор. Кроме того, на таких водоемах опасно холодное низовое течение, воронки. Но главное — отсутствие спасателей и медиков. В экстренной ситуации вам не смогут оперативно прийти на помощь. Также опасно купаться после употребления алкоголя. Кроме того, не оставляйте без внимания детей и подростков. Трагедия может произойти за несколько минут», — предупредили в МЧС.
Отметим, с начала этого лета в Красноярском крае на водоемах утонули уже 23 человека, из них 6 детей.