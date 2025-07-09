Жители Хабаровского края смогут вызвать аварийную службу онлайн

— Если в многоквартирном доме происходит авария, важна каждая минута: чем раньше управляющая организация узнает от жителей об аварийной ситуации, тем меньшими ресурсами её возможно устранить. Приложение «Госуслуги Дом» объединяет в одном окне решение всех вопросов ЖКХ, и теперь у жителя появился быстрый доступ к телефону аварийной службы, — сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.