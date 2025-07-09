Жители Хабаровского края смогут вызвать аварийную службу онлайн

Оперативнее устранить аварию у себя в жилище могут теперь жители многоквартирных домов благодаря приложению «Госуслуги Дом». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь там появился новый сервис, с помощью которого можно максимально быстро вызвать на помощь бригаду специалистов. Через приложение налажена связь с аварийно-диспетчерской службой, номер которой предоставляет управляющая организация через ГИС ЖКХ.
По информации пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, для вызова специалистов на главном экране «Госуслуг Дом» нужно нажать кнопку «Авария». Система сама подскажет в каких случаях вызывать бригаду — это может быть, например, прорыв трубы, отключение света или наличие запаха газа. После выбора соответствующей опции внизу экрана появится необходимый номер, который можно тут же набрать.
Отметим, что для авторизации в приложении необходима подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». Гражданам, которые не являются собственниками жилых помещений, нужно будет получить гостевой доступ от хозяев — благодаря этому они также смогут пользоваться другими сервисами по управлению жильём.
— Если в многоквартирном доме происходит авария, важна каждая минута: чем раньше управляющая организация узнает от жителей об аварийной ситуации, тем меньшими ресурсами её возможно устранить. Приложение «Госуслуги Дом» объединяет в одном окне решение всех вопросов ЖКХ, и теперь у жителя появился быстрый доступ к телефону аварийной службы, — сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.
Напомним, что в текущем году приложение «Госуслуги Дом» стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов, включая строения блокированной застройки. Информация о недвижимости, которая находится в собственности и внесена в ГИС ЖКХ местной администрацией, автоматически загружается в систему.