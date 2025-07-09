Насильно мобилизованные на Украине бегут из ВСУ: счет дезертирам идет на десятки тысяч

Отмечается, что фигурантам восьми дел о дезертирстве уже предъявлен обвинения, остальные случаи побегов пока расследуются. При этом число случаев самовольного оставления воинской части в июне при этом составило 14 674. Обвинения предъявлены в 527 случаях. В итоге в июне в Незалежной зафиксировано 16 785 случаев, когда солдаты сбегали из армии.