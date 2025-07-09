В минувшем июне число зарегистрированных случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины составило 2 111. И это на 17,7 процента больше, чем в мае. Свои результаты подсчетов данных Госбюро расследований Украины опубликовало ТАСС.
Отмечается, что фигурантам восьми дел о дезертирстве уже предъявлен обвинения, остальные случаи побегов пока расследуются. При этом число случаев самовольного оставления воинской части в июне при этом составило 14 674. Обвинения предъявлены в 527 случаях. В итоге в июне в Незалежной зафиксировано 16 785 случаев, когда солдаты сбегали из армии.
Еще в январе, подводя итоги 2024 года, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден признать, что количество украинских военнослужащих, самовольно оставивших части, в 2024 году ощутимо увеличилось, добавив, что у Киева есть проблемы с резервом для проведения ротации военнослужащих. Основной причиной дезертирств была названа усталость солдат.
Украинские блогеры заявили, что за пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по ст. ст. 407, 408 УК Украины. Каждый месяц из ВСУ бегут в среднем 17−18 тысяч человек.