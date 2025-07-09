Частную школу под Уфой закрыли из-за жалоб соседей на шум

Частную школу в поселке Шмидтово под Уфой, на которую соседи жаловались из-за постоянного шума, все же закрыли. Как сообщает «Честный репортаж», решение принято по итогам проверки прокуратуры.
Ранее мы писали, что надзорное ведомство выявило множество нарушений в работе организации. Теперь направлен иск в суд, в рамках которого наложены обеспечительные меры: деятельность школы приостановлена на 2 месяца.
Представитель учредителя в свою очередь заявляла, что не согласен с претензиями со стороны жителей поселка. В здании, по словам собственницы, работает репетиторский центр, где специалисты помогают детям повышать уровень знаний по многим предметам. Однако при этом получить лицензию на образовательную деятельность не удается.