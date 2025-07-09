Частную школу под Уфой закрыли из-за жалоб соседей на шум

Представитель учредителя в свою очередь заявляла, что не согласен с претензиями со стороны жителей поселка. В здании, по словам собственницы, работает репетиторский центр, где специалисты помогают детям повышать уровень знаний по многим предметам. Однако при этом получить лицензию на образовательную деятельность не удается.