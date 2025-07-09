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Медведь вышел к туристам на Байкальской тропе

Туристы вызвали инспекторов после неожиданной встречи с косолапым.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 8 июля на Большой Байкальской тропе неподалеку от пади Варначка отдыхающим повстречался молодой медведь. Косолапый не проявлял агрессии, но и не спешил покидать место, что заставило людей обратиться за помощью к госинспекторам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

— Сотрудники Листвянского участкового лесничества оперативно выехали на место. Когда они прибыли, зверь уже ушел, а туристы приняли предложение от госинспекторов добраться до ближайшего поселка на лодке, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Встречи с медведями на маршруте Большой Байкальской тропы случаются нередко, но чаще всего туристы видят лишь их следы. Специалисты напоминают: чтобы избежать неожиданной встречи с хищником и отпугнуть его, необходимо шуметь — использовать металлические предметы и громко разговаривать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Роспотребнадзор советует отказаться от купания в заливе Якоби.