Медведь вышел к туристам на Байкальской тропе

Встречи с медведями на маршруте Большой Байкальской тропы случаются нередко, но чаще всего туристы видят лишь их следы. Специалисты напоминают: чтобы избежать неожиданной встречи с хищником и отпугнуть его, необходимо шуметь — использовать металлические предметы и громко разговаривать.