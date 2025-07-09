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У Пугачевой заподозрили воспаление позвоночника и артроз

У артистки может быть воспаление позвоночника.

Источник: Аргументы и факты

Тяжелая походка, сгорбленная спина и негнущиеся колени Аллы Пугачевой выдают ее «букет» возрастных изменений. В беседе с aif.ru врач Андрей Литвиненко отметил, какие болезни могут быть у артистки.

«Безусловно, зная возраст пациента, можно множество заболеваний назвать и точно попасть в цели. Это может быть остеохондроз, воспаление позвоночника, это и сакроилеит, это и признаки артроза тазобедренного сустава и так далее. Никто из нас моложе не становится и с возрастом эти заболевания появляются», — сказал он.

По словам ортопеда, негнущиеся колени Пугачевой могут указывать на начальную третью стадию артроза коленных суставов, а тремор рук может свидетельствовать о болезни Паркинсона.

Ранее в соцсетях Максима Галкина* появилось видео из Юрмалы. В кадре видно, что артистка идет по пляжу сгорбившись, а ее колени почти не разгибаются.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.