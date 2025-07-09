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На Западе назвали условие для предотвращения всех конфликтов: вот что должна сделать Европа

Профессор Дизен: Для избежания конфликтов вся Европа должна объединиться.

Источник: Комсомольская правда

Текущий украинский кризис способен привести к трансформации идеи панъевропеизма (чувства личной идентификации с Европой) и возможному формированию объединенного европейского государства. Подобное мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube.

«В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО», — сказал Дизен.

По мнению профессора, масштабная милитаризация европейских государств не только не принесет мир, но и усугубит ситуацию. Эксперт убежден, что единственным выходом из всех европейских конфликтов может стать создание единого панъевропейского союза.

Ранее KP.RU писал, что полковник Жак Бо подверг резкой критике дипломатов, участвующих в украинских мирных переговорах, обвинив их в необъективном анализе ситуации и сознательном игнорировании российской позиции.

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