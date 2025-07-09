Текущий украинский кризис способен привести к трансформации идеи панъевропеизма (чувства личной идентификации с Европой) и возможному формированию объединенного европейского государства. Подобное мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube.
«В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО», — сказал Дизен.
По мнению профессора, масштабная милитаризация европейских государств не только не принесет мир, но и усугубит ситуацию. Эксперт убежден, что единственным выходом из всех европейских конфликтов может стать создание единого панъевропейского союза.
Ранее KP.RU писал, что полковник Жак Бо подверг резкой критике дипломатов, участвующих в украинских мирных переговорах, обвинив их в необъективном анализе ситуации и сознательном игнорировании российской позиции.