Главный раввин России Берл Лазар рассказал о страшных последствиях безверия

Сегодня люди видят страшные последствия безверия. Ведь когда Б-га нет — все дозволено человеку. Почему разрушается семья? Потому что нет религии. Почему дети не уважают родителей? Да по этой же причине — нет веры. Люди обманывают друг друга, в личных отношениях или в бизнесе, насилие растёт — все от отсутствия религии, ведь если нет веры в Б-га — то тогда и страха за плохие поступки нет, ведь человек сам решает, что правильно и как ему себя вести. Религия — это данные Б-гом правила, Его инструкция жизни в мире, который он создал. Нарушать их — как ехать за рулём, игнорируя правила дорожного движения: это опасно и для тебя самого, и для окружающих.