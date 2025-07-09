Главный раввин России Берл Лазар рассказал о страшных последствиях безверия

Долгие годы в СССР религия была порицаемая, а какова её роль в современном мире. Об этом aif.ru рассказал главный раввин России Берл Лазар:
«Долгое время многим казалось, что вера в Б-га* уже неактуальна, что мы живём в пострелигиозном обществе. Такой подход на Западе был заметен в 60−70-х годах прошлого века, и здесь, в России при советской власти говорили, что религия — “опиум для народа”. И там, и здесь старались убрать веру из нашей жизни! Слава Б-гу, что это не получилось!
Сегодня люди видят страшные последствия безверия. Ведь когда Б-га нет — все дозволено человеку. Почему разрушается семья? Потому что нет религии. Почему дети не уважают родителей? Да по этой же причине — нет веры. Люди обманывают друг друга, в личных отношениях или в бизнесе, насилие растёт — все от отсутствия религии, ведь если нет веры в Б-га — то тогда и страха за плохие поступки нет, ведь человек сам решает, что правильно и как ему себя вести. Религия — это данные Б-гом правила, Его инструкция жизни в мире, который он создал. Нарушать их — как ехать за рулём, игнорируя правила дорожного движения: это опасно и для тебя самого, и для окружающих.
Сегодня мы видим, что люди возвращаются к религии. В первую очередь — в России. Я заметил, даже за моё время жизни в России изменились традиции выбора имён для детей — стало гораздо больше старинных имён, церковных, библейских".
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* Написание Б-г принято в иудаизме. Это один из способов «проявления осторожности при упоминании имени Всевышнего».