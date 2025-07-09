Пленный ВСУ рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев

«Был у нас один парень, чернявый, красивый. Его опустили в колодец, а вытащили уже седым. А троих детей, трёх, пяти и восьми лет, просто распилили пополам. И они хотят сказать, что это был освободитель? Коррупционер он», — сказал пленный.