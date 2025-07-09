Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Григорий Жемчугов, уроженец Брянска, рассказал РИА Новости о том, что его родственники участвовали в борьбе с последователями Степана Бандеры, лидера «Организации украинских националистов*».
«Мой прадед рассказывал, что когда они зачищали Западную Украину, то видели, какие зверства творили бандеровцы. Он говорил, что когда они пришли на хутор, там не было ни одного человека», — поделился Жемчугов.
Военнопленный также рассказал о воспоминаниях своего прадеда о жестокостях украинских националистов на территории Украинской Советской Социалистической Республики.
«Был у нас один парень, чернявый, красивый. Его опустили в колодец, а вытащили уже седым. А троих детей, трёх, пяти и восьми лет, просто распилили пополам. И они хотят сказать, что это был освободитель? Коррупционер он», — сказал пленный.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, Владимир Зеленский — это новый Степан Бандера.
* Запрещенная в России экстремистская организация.