Глава Пентагона не сообщил Трампу о решении приостановить поставки оружия Украине: как это произошло

Министр обороны США Пит Хегсет не предупредил администрацию президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружения Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Как передает телеканал, Трамп попросил Хегсата оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки для украинской армии. Источник связал решение главы Пентагона с тем, что у министра обороны США нет начальника штаба и доверенных советников для координации серьезных политических решений.
Источник уточнил, что о решении также не были заранее проинформированы госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
Отмечается, что это уже второй случай, когда Хегсет решил приостановить поставки оружия на Украину, «застав врасплох» других чиновников. В феврале его распоряжение быстро отменили.
Накануне Трамп заявил, что ему неизвестно, кто именно на время приостановил поставки оружия Украине. Глава Белого дома заявил о намерении не только продолжить поставки вооружений Киеву, но и увеличить их объемы.